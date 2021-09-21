Елена Сорокина проведёт объезд Рязани вместе с региональным мусорным оператором

Елена Сорокина планирует провести объезд Рязани вместе с региональным мусорным оператором. Об этом мэр сообщила 21 сентября в ходе прямой линии.

Главе администрации поступили вопросы о вывозе мусора с улиц города. Рязанцы продолжаются жаловаться на неубранные контейнерные площадки. Сорокина напомнила, что обязательство вывозить на себя весь мусор с контейнерных площадок взял регоператор «Эко-Пронск».

То, что не удалось вывезти с площадок, обязаны подбирать управляющие компании. А уборка мусора в частном секторе лежит на плечах рязанских администрации, — отметила она.

В ближайшее время Елена Сорокина пообещала провести объезд города, чтобы проверить, как работает «Эко-Пронск». Специалистов организации пригласят присоединиться к рейду.

В частности проверка пройдёт на улице Большой, на состояние которой обратили внимание рязанцы.