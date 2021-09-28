7 C
Рязань
Вторник, 28 сентября, 2021
spot_img
На главнуюОрганы властиАдминистрация
Органы властиАдминистрацияНовости Рязани

Елена Сорокина проинспектировала строительство яслей в Канищеве

7info7
Елена Сорокина проинспектировала строительство яслей в Канищеве

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Мэр Рязани Елена Сорокина встретилась с подрядчиком, который возводит ясли на 60 мест в Канищеве.

Объект строится на улице Бирюзова. В августе подрядчик выполнял работы без задержек, однако сейчас опасение администрации вызывает отставание от графика по благоустройству на 15 дней.

Проект предусматривает три блока для детских групп. В них обустроят игровые комнаты, спальни, раздевался, современный пищеблок и прачечную. На территории около яслей установят веранды и детские площадки.

  • Елена Сорокина проинспектировала строительство яслей в Канищеве
  • Елена Сорокина проинспектировала строительство яслей в Канищеве
  • Елена Сорокина проинспектировала строительство яслей в Канищеве
  • Елена Сорокина проинспектировала строительство яслей в Канищеве

Сейчас рабочие выполняют кровельные работы, укрепляют фасад и проводят остекление, монтируют наружные сети. Началась внутренняя отделка помещения.

Подрядчик обещает через две недели завершить кровлю и подключить электричество, а в течение месяца обеспечить пуск тепла. Для благоустройства территории закуплены все необходимые материалы и малые архитектурные формы, — сообщила Сорокина.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,670ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]