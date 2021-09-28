Елена Сорокина проинспектировала строительство яслей в Канищеве

Мэр Рязани Елена Сорокина встретилась с подрядчиком, который возводит ясли на 60 мест в Канищеве.

Объект строится на улице Бирюзова. В августе подрядчик выполнял работы без задержек, однако сейчас опасение администрации вызывает отставание от графика по благоустройству на 15 дней.

Проект предусматривает три блока для детских групп. В них обустроят игровые комнаты, спальни, раздевался, современный пищеблок и прачечную. На территории около яслей установят веранды и детские площадки.

Сейчас рабочие выполняют кровельные работы, укрепляют фасад и проводят остекление, монтируют наружные сети. Началась внутренняя отделка помещения.