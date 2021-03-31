Елена Сорокина предложила три пути решения проблемы некачественных дорог в Рязани

В среду, 31 марта, мэр Елена Сорокина выступила перед депутатами Рязанской областной Думы. Темой выступления стало плачевное состояние дорог Рязани.
В своём докладе Сорокина обозначила три пути решения проблемы.
На 34 участках дорог обнаружили дефекты. Подрядчикам администрация направила жалобы. Срок устранения недочётов – 10 дней. Он истекает уже завтра.
Второй путь решения проблем с дорогами в городе – ямочный ремонт. Его проводят с 1 января асфальтобетонной смесью. На прошлой неделе выбоины начали заделывать горячей асфальтобетонной смесью.
Третий путь – капитальный дорожный ремонт. С наступлением хорошей погоды подрядчики продолжат ремонтировать 13 дорожных объектов, по которым заключены контракты. Дополнительно региональное правительство выделило 27 млн руб. Их направят на ремонт дороги от улицы Коняева до трассы М-5, Войкова переулка и дороги в 12-м районе посёлка Борки.