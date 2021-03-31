Елена Сорокина предложила три пути решения проблемы некачественных дорог в Рязани

В среду, 31 марта, мэр Елена Сорокина выступила перед депутатами Рязанской областной Думы. Темой выступления стало плачевное состояние дорог Рязани.

В своём докладе Сорокина обозначила три пути решения проблемы.

Прежде всего, это жёсткий контроль за состоянием отремонтированных дорог. В настоящее время в городе 97 участков находится на гарантийном обслуживании. 86 участков специалисты обследовали, остальные будут обследованы, как только позволят погодные условия, — отметила она.

На 34 участках дорог обнаружили дефекты. Подрядчикам администрация направила жалобы. Срок устранения недочётов – 10 дней. Он истекает уже завтра.

Ни один из участков отремонтирован не был, исполнители ссылаются на погодные условия. В связи с этим мы будем принимать конкретные решения по отношению к недобросовестным подрядчикам, — сказала Сорокина.

Второй путь решения проблем с дорогами в городе – ямочный ремонт. Его проводят с 1 января асфальтобетонной смесью. На прошлой неделе выбоины начали заделывать горячей асфальтобетонной смесью.

Таким образом, удалось довести недельный ямочный ремонт дорог до 3000 кв. м. Общий объем отремонтированных дорог в городе в настоящее время составляет около 9000 кв. м, — отметила мэр Рязани.

Третий путь – капитальный дорожный ремонт. С наступлением хорошей погоды подрядчики продолжат ремонтировать 13 дорожных объектов, по которым заключены контракты. Дополнительно региональное правительство выделило 27 млн руб. Их направят на ремонт дороги от улицы Коняева до трассы М-5, Войкова переулка и дороги в 12-м районе посёлка Борки.