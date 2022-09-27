7info 27.09.2022 15:16 Елена Сорокина поздравила рязанцев с Днём воспитателя и дошкольных работников На главнуюНовости Рязани Глава администрации Рязани Елена Сорокина поздравила жителей города с Днём воспитателя и дошкольных работников. Пост мэр опубликовала на странице ВКонтакте. У нас в городе 110 детских садов, их посещают почти 26 тысяч детей. Многое делается, чтобы дошкольное образование было доступно для всех рязанских малышей. Сейчас количество вакантных мест в детских садах превышает потребности родителей. Специалисты управления образования индивидуально работают с каждой семьей, стараясь подобрать для ребенка лучший детский сад.Сегодня мы отмечаем День воспитателя и всех дошкольных работников. Спасибо вам, дорогие сотрудники детских садов: воспитатели, нянечки, музыкальные руководители, повара — все, кто создает удивительный мир детства, — за труд, за бесконечную любовь к детям. Пусть каждый день приносит радость, на душе будет тепло от детских улыбок! Крепкого здоровья, счастья, удачи, благополучия вам и вашим близким! Елена Сорокина Новости СМИ2 Новости СМИ2