Елена Сорокина поздравила рязанцев с Днём воспитателя и дошкольных работников

У нас в городе 110 детских садов, их посещают почти 26 тысяч детей. Многое делается, чтобы дошкольное образование было доступно для всех рязанских малышей. Сейчас количество вакантных мест в детских садах превышает потребности родителей. Специалисты управления образования индивидуально работают с каждой семьей, стараясь подобрать для ребенка лучший детский сад.

Сегодня мы отмечаем День воспитателя и всех дошкольных работников. Спасибо вам, дорогие сотрудники детских садов: воспитатели, нянечки, музыкальные руководители, повара — все, кто создает удивительный мир детства, — за труд, за бесконечную любовь к детям. Пусть каждый день приносит радость, на душе будет тепло от детских улыбок! Крепкого здоровья, счастья, удачи, благополучия вам и вашим близким!