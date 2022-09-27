Вторник, 27 сентября, 2022
7info

Елена Сорокина поздравила рязанцев с Днём воспитателя и дошкольных работников

На главнуюНовости Рязани

Глава администрации Рязани Елена Сорокина поздравила жителей города с Днём воспитателя и дошкольных работников. Пост мэр опубликовала на странице ВКонтакте.

У нас в городе 110 детских садов, их посещают почти 26 тысяч детей. Многое делается, чтобы дошкольное образование было доступно для всех рязанских малышей. Сейчас количество вакантных мест в детских садах превышает потребности родителей. Специалисты управления образования индивидуально работают с каждой семьей, стараясь подобрать для ребенка лучший детский сад.

Сегодня мы отмечаем День воспитателя и всех дошкольных работников. Спасибо вам, дорогие сотрудники детских садов: воспитатели, нянечки, музыкальные руководители, повара — все, кто создает удивительный мир детства, — за труд, за бесконечную любовь к детям. Пусть каждый день приносит радость, на душе будет тепло от детских улыбок! Крепкого здоровья, счастья, удачи, благополучия вам и вашим близким!

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/