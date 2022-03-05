Елена Сорокина поручила проработать вопрос ремонта дороги на улице Загородной

4 февраля мэр Рязани Елена Сорокина провела приём граждан в режиме онлайн. Главе администрации задали вопросы о состоянии дорог, жилого фонда, освещения и водоснабжения.

- Реклама -

Одна из заявительниц обратила внимание Сорокиной на состоянии дороги на улице Загородной на съезде с Восточной окружной дороги. По словам мэра, с наступлением тёплой погоды в активную стадию войдёт ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью. Однако до наступления тепла вопрос состояния дороги будет проработан. Важно обеспечить безопасное движение транспорта на этом участке.

Ещё один вопрос касался состояния крыши дома №7 по улице Дружная. Он признан аварийным, а капитальных ремонт в таких домах не проводят. Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, мэрия будет взаимодействовать с жителями. Предложена временная мера – управляющая компания проведёт ремонт кровли.

Ещё одна заявительница рассказала о проблеме плохого освещения двора у дома №7 по улице Полиграфистов. Плохо совещён проход от остановки до дома. Мэр поручила подчинённых осмотреть этот участок и проработать возможность дополнительного размещения опор освещения.

- Реклама -

Кроме того были озвучены вопросы по водоснабжению дома и содержанию придомовой территории. По всем темам даны задания ответственным специалистам.