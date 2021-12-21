Елена Сорокина поручила коммунальным службам регулярно обрабатывать улицы Рязани от гололёда

20 декабря глава администрации Рязани Елена Сорокина в формате видеосвязи провела совещание со своими подчинёнными. На повестке дня стояли вопросы уборки города в зимний период, соблюдение правил благоустройства, проведение яблочного ремонта и подготовка к празднованию Нового года.

Мэр напомнила, что в Рязани в ближайшие дни прогнозируют сильные морозы. Городским службам поручено своевременно обрабатывать проезжие части и тротуары противогололёдными средствами. На всех муниципальных предприятиях сформированы бригады. В случае аварий они будут выезжать по адресам.

Продолжаются контрольные мероприятия по соблюдению правил благоустройства Рязани. В отношении нарушителей составляются протоколы, также им выдаются уведомления. За несанкционированную торговлю на прошлой неделе составлено 28 протоколов.

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Аварийные выбоины продолжают заделывать горячей асфальтобетонной смесью. С 9 по 16 декабря ямы ликвидированы на 14 участках улиц. Площадь ремонта достигла 200 кв. м.

Продолжается подготовка к праздничным новогодним мероприятиям. 20 декабря они стартовали одновременным зажжением елок на городских пространствах по всему городу. Полная программа мероприятий можно найти по ссылке.