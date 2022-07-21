Елена Сорокина перенесла личный приём граждан с пятницы на четверг

На этой неделе глава администрации Рязани Елена Сорокина по просьбе горожан перенесла личный приём гражд с пятницы на четверг. Об этом мэр сообщила ВКонтакте.

— Сегодня рассмотрели вопросы, связанные с содержанием дворовых территорий и состоянием контейнерных площадок, — написала Сорокина.

Житель поселка Недостоево обратился с вопросом о детской площадке, расположенной на ул. Школьной, д. 67. Есть проблемы с ее содержанием, надо обновить песок. Дирекция благоустройства в настоящее время ставит ее на баланс. Песок завезли, все остальные вопросы тоже будут решены в ближайшее время.

Еще одна тема, которую озвучили жители, связана с несанкционированной свалкой на территории СНТ «Нефтяник». В нем сейчас на постоянной основе проживают 57 семей, вопрос важный и требует особого внимания.

— Поручила подготовить письмо в адрес надзорных органов о нецелевом использовании земельных участков. Будем искать вариант решения в пользу жителей, — сообщила Елена Сорокина.

Также был вопрос по газификации СНТ. Жители хотят газифицировать участки до границ своей собственности. Мэр Рязани поручила руководству управления энергетики и ЖКХ наладить взаимодействие с людьми и решить вопрос не только с этим садоводческим товариществом, но и с другими.

Во дворе дома 8/1 по ул. Юннатов и дома 3 по проезду Яблочкова стоят мусорные контейнеры. Они расположены в глубине дворовой территории. Жители хотят перенести площадки ближе к проезжей части, чтобы регоператор мог вывозить мусор, не заезжая на территорию двора.