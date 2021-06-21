27.8 C
Рязань
Понедельник, 21 июня, 2021
На главнуюОрганы властиАдминистрация
Органы властиАдминистрацияНовости Рязани

Елена Сорокина ответила на вопрос о «деградации муниципальных предприятий»

7info
- Advertisement -

Глава администрации Рязани Елена Сорокина после отчёта перед депутатами гордумы ответила на их вопросы. Фракция КПРФ поинтересовалась: «до каких пор будет продолжаться процесс деградации муниципальных предприятий?». Также поступил вопрос об объединении хлебозаводов №1 и №3. 

–  Объединили хлебозаводы для того, чтобы спасти муниципальное производство хлеба – убрать ненужную конкуренцию, объединить ресурсы, – отметила Сорокина.  – Была проведена перегруппировка производства и оборудования, сформирована единая управленческая команда, разработан и реализуется новый ассортимент продукции, ведется единая ценовая политика.

При объединении все сотрудники, которые изъявили желание, были переведены на МП «Хлебозавод 3 г. Рязани». Общая среднесписочная численность работников двух хлебозаводов за 2019 год составляла 462 человек, сокращены дублирующие руководящие должности, штатная численность на сегодняшний день – 305 человек.

В настоящее время в городе 15 действующих муниципальных предприятий, на которых постоянно проводится работа по оптимизации производственных процессов. Совокупная среднемесячная численность работников на сегодняшний день составляет 5 600 человек. За отчетный период она сократилась на 2,3%, т.е. в условиях пандемии и роста безработицы нам удалось не только сохранить рабочие места на муниципальных предприятиях, но и увеличить среднемесячные выплаты работникам (увеличение на 1,8%  с 29 460 до 29 997 руб.).

Создание новых рабочих мест на муниципальных предприятиях должно быть оправданным, мы все понимаем, что необоснованный рост численности может привести к увеличению затрат и ухудшению финансового результата предприятий.

По итогам 2020 года финансовый результат муниципальных предприятий был положительным — совокупная прибыль составила около 250 млн. руб. (в 2019 году – около 21 млн. руб.). То есть наши предприятия не просто смогли преодолеть трудности, связанные с пандемией, но увеличить прибыль в 12 раз по отношению к 2019 году! Разве это деградация?

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,267ЧитателиЧитать
1,529ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]