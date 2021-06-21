Елена Сорокина ответила на вопрос о «деградации муниципальных предприятий»

– Объединили хлебозаводы для того, чтобы спасти муниципальное производство хлеба – убрать ненужную конкуренцию, объединить ресурсы, – отметила Сорокина. – Была проведена перегруппировка производства и оборудования, сформирована единая управленческая команда, разработан и реализуется новый ассортимент продукции, ведется единая ценовая политика.

При объединении все сотрудники, которые изъявили желание, были переведены на МП «Хлебозавод 3 г. Рязани». Общая среднесписочная численность работников двух хлебозаводов за 2019 год составляла 462 человек, сокращены дублирующие руководящие должности, штатная численность на сегодняшний день – 305 человек.

В настоящее время в городе 15 действующих муниципальных предприятий, на которых постоянно проводится работа по оптимизации производственных процессов. Совокупная среднемесячная численность работников на сегодняшний день составляет 5 600 человек. За отчетный период она сократилась на 2,3%, т.е. в условиях пандемии и роста безработицы нам удалось не только сохранить рабочие места на муниципальных предприятиях, но и увеличить среднемесячные выплаты работникам (увеличение на 1,8% с 29 460 до 29 997 руб.).

Создание новых рабочих мест на муниципальных предприятиях должно быть оправданным, мы все понимаем, что необоснованный рост численности может привести к увеличению затрат и ухудшению финансового результата предприятий.

По итогам 2020 года финансовый результат муниципальных предприятий был положительным — совокупная прибыль составила около 250 млн. руб. (в 2019 году – около 21 млн. руб.). То есть наши предприятия не просто смогли преодолеть трудности, связанные с пандемией, но увеличить прибыль в 12 раз по отношению к 2019 году! Разве это деградация?