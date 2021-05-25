Елена Сорокина отчиталась о доходах за 2020 год

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина заработала за 2020 год 2 миллиона 622 тысячи 688,23 рубля. Информация содержится в декларации о доходах, опубликованной на сайте горадминистрации.

Мэр Рязани владеет половинами двух земельных участков, половиной дома. Вместе с мужем имеет в собственности квартиру.

Муж Сорокиной заработал 263 тысячи 824,84 рубля, в собственности у него автомобиль Nissan X-Trail.

Заместитель главы администрации Надежда Штевнина за год заработала 2 миллиона 277 тысяч 507,28 рубля.

Остальные заместители работают с приставкой и.о.