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Вторник, 25 мая, 2021
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Елена Сорокина отчиталась о доходах за 2020 год

7info
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Глава администрации Рязани Елена Сорокина заработала за 2020 год 2 миллиона 622 тысячи 688,23 рубля. Информация содержится в декларации о доходах, опубликованной на сайте горадминистрации.

Мэр Рязани владеет половинами двух земельных участков, половиной дома. Вместе с мужем имеет в собственности квартиру. 

Муж Сорокиной заработал 263 тысячи 824,84 рубля, в собственности у него автомобиль Nissan X-Trail.

Заместитель главы администрации Надежда Штевнина за год заработала 2 миллиона 277 тысяч 507,28 рубля. 

Остальные заместители работают с приставкой и.о.

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