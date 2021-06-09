Елена Сорокина осмотрела помещение будущей гостиницы для женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию

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9 июня глава администрации Рязани Елена Сорокина посетила помещение кризисного центра «Ангел», выделенное для открытие социальной гостиницы для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Руководитель центра Ирина Хабарова доложила о планах по ремонту помещения. В гостинице планируют организовать комнаты психологической помощи, спальни и бытовые помещения.

Ситуации бывают разные, женщинам нужно оказывать всестороннюю помощь. Тем более сейчас, в период пандемии. Вы делаете нужное и важное дело. Мы будем вам помогать в работе, будем сотрудничать с вами, – сказала мэр.

Кризисный центр создан для оказания поддержки женщинам с детьми, юным матерям, жертвам домашнего насилия. Им предлагают юридическую, психологическую, педагогическую и медицинскую помощь. Помогают женщинам бесплатно. Сейчас, в связи с эпидемиологической ситуацией, консультации обратившимся в центр предоставляются по телефону, отметили в мэрии.

Для того, чтобы обратиться за помощью или предложить спонсорскую поддержку, можно позвонить по телефонам 8-800-6000-102 или +7 (906) 546-47-77. Адрес офиса центра: г. Рязань, ул. Есенина, д. 13, оф. 312.