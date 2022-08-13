Елена Сорокина осмотрела квартиры для детей-сирот в Московском районе Рязани

На 13 августа в Рязани заключено 54 муниципальных контракта на приобретение квартир детям-сиротам, 38 находятся на стадии оформления, сообщила пресс-служба городской администрации.

В субботу мэр города Елена Сорокина осмотрела квартиры на улицах Великанова, Крупской, Московском шоссе в Московском районе. По информации горадминистрации, квартиры благоустроенные, с проведённым текущим, капитальным ремонтом.

Сорокина сообщила, что квартиры ей понравились, обстановка подобрана со вкусом — заезжай и живи.

Глава администрации отметила, что квартиры в Московском районе понравятся будущим новосёлам.