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Елена Сорокина осмотрела квартиры для детей-сирот в Московском районе Рязани

На 13 августа в Рязани заключено 54 муниципальных контракта на приобретение квартир детям-сиротам, 38 находятся на стадии оформления, сообщила пресс-служба городской администрации.

В субботу мэр города Елена Сорокина осмотрела квартиры на улицах Великанова, Крупской, Московском шоссе в Московском районе. По информации горадминистрации, квартиры благоустроенные, с проведённым текущим, капитальным ремонтом.

Сорокина сообщила, что квартиры ей понравились, обстановка подобрана со вкусом — заезжай и живи.

Глава администрации отметила, что квартиры в Московском районе понравятся будущим новосёлам.

Елена Сорокина осмотрела квартиры для детей-сирот в Московском районе Рязани
Елена Сорокина осмотрела квартиры для детей-сирот в Московском районе Рязани
Елена Сорокина осмотрела квартиры для детей-сирот в Московском районе Рязани
Елена Сорокина осмотрела квартиры для детей-сирот в Московском районе Рязани
Елена Сорокина осмотрела квартиры для детей-сирот в Московском районе Рязани
Елена Сорокина осмотрела квартиры для детей-сирот в Московском районе Рязани
Елена Сорокина осмотрела квартиры для детей-сирот в Московском районе Рязани
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