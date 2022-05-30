Елена Сорокина объявила начало «дезаборизации» Рязани

В Рязани приведут в порядок перильные ограждения, написала на странице ВКонтакте мэр города Елена Сорокина.
Глава администрации рассказала, что в России вступил в силу Национальный стандарт, касающийся в том числе правил установки перильных ограждений. В городе провели аудит, представителям власти понятно, что нужно делать с заборами. Часть приведут в нормативный вид, остальные разберут и сдадут в металлолом.
Сорокина подчеркнула важность получения денег бюджетом за сданный металл.
По словам мэра, принято решение до 15 июля демонтировать ограждения на участке Куйбышевского шоссе от школы № 11 до поворота на Соколовку. Здесь дорогу ограждает широкая зелёная полоса.
У перекрёстка рядом с ТЦ «Атрон» на улице Ленина ненормативный забор заменят на новый — по 50 метров в каждую сторону.
Старые перильные ограждения убрали перед памятником Циолковскому, на улице Новой предстоит демонтаж.
Сохранят находящиеся на гарантии после ремонта дороги заборы на улице Горького и проезде Яблочкова.
По её словам, в будущем дорожные ограждения надо заменить кустами, которые защищают от брызг с дороги и снижают уровень шума.