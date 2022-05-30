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Понедельник, 30 мая, 2022

Елена Сорокина объявила начало «дезаборизации» Рязани

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7info
7info

Елена Сорокина объявила начало «дезаборизации» Рязани

В Рязани приведут в порядок перильные ограждения, написала на странице ВКонтакте мэр города Елена Сорокина.

— Начинаем «дезаборизацию» Рязани, — сообщила Сорокина.

Глава администрации рассказала, что в России вступил в силу Национальный стандарт, касающийся в том числе правил установки перильных ограждений. В городе провели аудит, представителям власти понятно, что нужно делать с заборами. Часть приведут в нормативный вид, остальные разберут и сдадут в металлолом.

Сорокина подчеркнула важность получения денег бюджетом за сданный металл.

— Все такие ограждения должны быть заактированы, чтобы ни один рубль мимо Дирекции благоустройства не прошел. Вопрос на личном контроле у руководителя ДБГ, — написала она.

По словам мэра, принято решение до 15 июля демонтировать ограждения на участке Куйбышевского шоссе от школы № 11 до поворота на Соколовку. Здесь дорогу ограждает широкая зелёная полоса.

У перекрёстка рядом с ТЦ «Атрон» на улице Ленина ненормативный забор заменят на новый — по 50 метров в каждую сторону.

Старые перильные ограждения убрали перед памятником Циолковскому, на улице Новой предстоит демонтаж.

Сохранят находящиеся на гарантии после ремонта дороги заборы на улице Горького и проезде Яблочкова.

— Новый ГОСТ дал инструмент, и мы этим должны непременно воспользоваться, — уверена Елена Сорокина.

По её словам, в будущем дорожные ограждения надо заменить кустами, которые защищают от брызг с дороги и снижают уровень шума.

— Если грамотно подбирать породы кустарников, то ландшафт улиц города изменится, они станут визуально шире — в наших буднях будет меньше серости. Облик нашей Рязани продолжит преображаться, — написала мэр.

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