Среда, 18 сентября, 2024

Елена Качкова из Сасова вышла в финал конкурса «Топ стюардесс 10»

Автор: Кристина Аманн

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Фото: topstewardess.ru/

Стюардесса из Сасова Елена Качкова участвует в конкурсе «Топ стюардесс 10». Стало известно, что она прошла в финал.

Елена борется за победу в номинации «Звёзды авиации». Полуфинал состоялся в Москве 9 и 10 сентября.

Как пишут организаторы, на конкурсе удалось совместить праздник и тестирование на знание аварийно-спасательного оборудования, командные игры и ответы на сложные вопросы по должностным инструкциям.

Финал конкурса состоится 23 октября. Участницы, среди которых Елена Качкова, будут бороться за корону главного авиационного, профессионального и второго по популярности среди всех конкурсов красоты в России.

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