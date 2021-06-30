Экспорт электроэнергии из России стал рекордным за десятилетие

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Объемы экспорта электроэнергии из России вышли на рекордный уровень с 2012 года, сказано в протоколе совещания у замглавы Минэнерго Павла Сниккарса от 16 июня (есть у «Известий»).

В первом полугодии 2021 года наблюдается рост экспорта до рекордных или близких к ним значений за последнее десятилетие в направлении стран Балтии — рост более чем в два раза по сравнению с 2020 годом, до 3 млрд кВт⋅ч и Финляндии — рост более чем в три раза, до 3,8-3,9 млрд кВт⋅ч, сказали «Известиям» в Минэнерго.

В ведомстве отметили, что по итогам I полугодия 2021-го в целом ожидают поставок электроэнергии рубеж на уровне 10,2 млрд кВт⋅ч. В тот же период прошлого года показатель был на уровне 5,2 млрд кВт⋅ч, 2019-го — 9,3 млрд кВт⋅ч.

В Минэнерго объяснили рост поставок благоприятной ценовой конъюнктурой на энергетической бирже Nord Pool, которая сложилась на фоне продолжительного периода холодной и сухой погоды зимой, а также аномальной жары летом.

В компании «Интер РАО», экспортирующей электроэнергию за рубеж, также ожидают рекордного роста экспорта по результатам I полугодия 2021-го.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Много току: экспорт электроэнергии из РФ стал рекордным с 2012 года