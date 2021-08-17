Эксперты рассказали об опасности оплаты проезда биометрией

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Эксперты Роскачества рассказали, насколько безопасно использовать биометрию в повседневной жизни при оплате проезда или покупок. Специалисты напомнили, что никто не может пользоваться этими данными без письменного согласия.

В настоящее время биометрия становится все распространенней. Если раньше для ее использования требовались особые ситуации, то сейчас лицо человека, отпечаток пальца или глаз сканирует большинство устройств.

Предполагается, что использование биометрии более безопасно, так как подделать чье-либо тело гораздо сложнее.

Замруководителя Роскачества Антон Куканов отметил, что раньше злоумышленники взламывали пароли, которые можно спокойно поменять. С биометрией все куда сложнее.

— Необходимо с осторожностью относиться к сдаче ваших биометрических данных. В будущем все больше услуг будет возможным получить по биометрии, так что если вашими данными завладеют недобросовестные третьи лица, риск их неправомерного использования будет лишь нарастать, — подчеркнул Куканов.

При этом замруководителя отметил, что биометрия человека в любом случае попадет в ту или иную систему. Избежать этого можно лишь путем изоляции от прогресса.