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Среда, 14 апреля, 2021
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Эксперты рассказали о ключевых изменениях в подоходном налоге

Елена Лобанова
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В среду 14 апреля, замруководителя УФНС по Рязанской области Михаил Минко рассказал о ключевых изменениях в подоходном налоге. Эксперт выделил четыре нововведения. 

Так, в 2021 году изменилась сама форма налоговой декларации. Основное отличие 3-НДФЛ заключается в том, что теперь в состав самой декларации входит заявление о возвращении налога. 

— Ранее гражданин, который пользовался разного рода вычетами, должен был самостоятельно подать заявление на возвращение налога. Теперь эта процедура значительно упрощается. В составе самой декларации имеется заявление на возврат, где гражданин может указать свой расчетный счет, — рассказал Минко. 

Еще одно изменение касается тех, кто обязан предоставлять декларацию о доходах. Если человек владел единственным жильем менее 3 лет и продал его, то он должен предоставить отчет в налоговую службу. Гражданина освобождают от такой ответственности, если он за 90 дней до продажи приобрел другое жилье. 

С 2021 года налоговый орган вправе самостоятельно исчислять НДФЛ, если человек не предоставил декларацию. После подготовленный акт отправляют налогоплательщику. 

С 1 января 2021 года также введен новый порядок налогообложения доходов по вкладам. Теперь НФЛ будет облагаться совокупный доход по вкладам, полученный от начисленных процентов в российских банках. Всю информацию ответственный орган получает самостоятельно. Впервые уплатить данный налог вкладчикам предстоит лишь 1 декабря 2022 года.

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