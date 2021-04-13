Эксперты рассказали, какие родинки указывают на серьезное заболевание

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Британские медики рассказали, на какие родинки стоит обращать особое внимание. Дело в том, что некоторые пятна на коже могут быть признаком опасного заболевания. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, медики посоветовали следить за новыми родинками и пятнами, которые появляются после 21 года. Опасения должны вызывать и любые изменения пятен на коже — цвет, форма, размер и текстура.

Особого наблюдения требуют родинки, которые постоянно чешутся, болят, покрываются коркой или кровоточат. Если такое явление наблюдается в течение трех недель, то необходимо сразу же обратиться к врачу.

Все эти признаки могут свидетельствовать о раке кожи. Поэтому лучше вовремя обратиться к врачу и пройти обследование.