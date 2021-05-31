Эксперты рассказали, будут ли расти цены на квартиры в Рязани

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Партнеры Сбербанка – представители рязанских агентств недвижимости рассказали, что будет с ценами на недвижимость.

Директор агентства недвижимости «Союз застройщиков» Ирина Матвеева рассказала, что стоимость новостроек однозначно будет расти.

— Это связано и с высоким уровнем спроса и низкими ставками по ипотеке. Динамика стоимости будет также зависеть и от принятия решения правительством о продлении или прекращении программы льготной ипотеки, — поделилась специалист.

С ее словами согласился и директор агентства недвижимости «Личный риэлтор» Роман Сизов. При этом особое внимание он уделил рынку вторичного жилья. По его словам, в этом сегменте колоссального роста наблюдаться не будет.

— К настоящему времени цены на вторичное жилье поднялись уже настолько, что люди с большим опасением смотрят на такие квартиры. Многие не хотят брать «старое» жилье за такие деньги, — рассказал Роман Сизов.

При этом эксперт отметил, что и снижения стоимости вторичного жилья ждать не стоит. Дело в том, что в настоящее время на региональном рынке мало объектов недвижимости. Из-за этого собственник самостоятельно выставляет цену и не борется с кем-либо за покупателя.

— «Вторичка» всегда привязана к «первичке». Если льготную ипотеку не продлят, то рост стоимости новостроек замедлится. Из-за этого и цены на вторичное жилье останутся на прежнем уровне. Люди же продают свою старую квартиру для покупки более новой, большой и комфортной. То есть они улучшают свои жилищные условия, — объяснил директор агентства «Личный риэлтор».

Начальник управления по работе с партнерами Рязанского отделения Сберабанка Олег Сычев обратил свое внимание на доступность ипотеки для приобретения жилья.

— Не так давно Сбербанк в очередной раз понизил ставки по ипотеке с господдержкой. При этом ряд ведущих застройщиков региона для поддержания клиентов реализует с нами программы, которые помогают выдавать ипотечные кредиты по пониженным ставкам. Сейчас в Рязанском Сбербанке можно получить кредит на приобретение новостройки от 2,25% годовых. Если льготную ипотеку не продлят, то ставки подорожают на 2-3 процента. Поэтому следует поторопиться и купить квартиру, о которой вы так долго мечтали, — заключил Олег Сычев.

В заключение, специалисты сошлись в едином мнении и посоветовали рязанцам при покупке и продаже квартиры обращаться к профессионалам.