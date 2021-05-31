Эксперты рассказали, будут ли расти цены на квартиры в Рязани

Партнеры Сбербанка – представители рязанских агентств недвижимости рассказали, что будет с ценами на недвижимость.
Директор агентства недвижимости «Союз застройщиков» Ирина Матвеева рассказала, что стоимость новостроек однозначно будет расти.
С ее словами согласился и директор агентства недвижимости «Личный риэлтор» Роман Сизов. При этом особое внимание он уделил рынку вторичного жилья. По его словам, в этом сегменте колоссального роста наблюдаться не будет.
При этом эксперт отметил, что и снижения стоимости вторичного жилья ждать не стоит. Дело в том, что в настоящее время на региональном рынке мало объектов недвижимости. Из-за этого собственник самостоятельно выставляет цену и не борется с кем-либо за покупателя.
Начальник управления по работе с партнерами Рязанского отделения Сберабанка Олег Сычев обратил свое внимание на доступность ипотеки для приобретения жилья.
В заключение, специалисты сошлись в едином мнении и посоветовали рязанцам при покупке и продаже квартиры обращаться к профессионалам.