Эксперты предупредили о возможном подорожании пива в России

Союз российских пивоваров, представляющий интересы свыше сотни производителей пива в РФ, кроме международных компаний, направил обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты предупредили о возможном подорожании пива в стране и просят принять меры, чтобы этого не допустить.

Дело в том, что в мире повысились цены на ячмень и солод. Российским производителям стало выгоднее продавать их на запад, в результате чего местные пивовары столкнулись с проблемой.

Внутренние цены на сырьё выросли, кроме того, его производство в России снижается. Такая же тенденция наблюдается и в мире — уровень переходящих запасов ячменя упал до самой низкой отметки за последние семь лет. В Европе урожай в 2021 году ожидается ниже обычного, кроме того, на нём сказываются пожары в Турции.

Производители пива просят Мишустина повысить экспортные пошли, а также ввести квоты на продажу ячменя и солода за рубеж. По их мнению, подорожание пива скажется не только на потребителях, но и на региональных бюджетах, в которые будет поступать меньше акцизных отчислений.

Напомним, в Рязани также есть крупный завод по производству пива, принадлежащий Русской пивоваренной компании.