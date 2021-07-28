Эксперты предупредили о риске формирования нового штамма коронавируса на курортах

Греция, Кипр, Хорватия, Испания и Турция активно принимают туристов этим летом. В результате перемешивания потоков инфекции, несмотря на все меры предосторожности, уже наблюдается рост заболеваемости в этих регионах. По данным ВОЗ, в Греции за последние две недели количество инфицированных COVID-19 выросло на 107%, в Турции — на 66%, в Хорватии — на 54%, на Кипре — на 42%, в Испании — на 24%.
Вирусологи предполагают, что увеличение турпотоков может способствовать появлению нового варианта коронавируса. Но эта ситуация вряд ли спровоцирует образование суперштамма, так как в абсолютных цифрах количество людей на курортах все равно меньше, чем в Индии или Бразилии, где зародились легендарные «Дельта» или «Лямбда».
По словам Павла Волчкова, чтобы «улучшить» свои качества, вирусу нужно отбираться на тысячах людей. Поэтому можно ждать новых мутаций, но не усиления заразности патогена.
С ним согласен эпидемиолог, научный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Всё включено: может ли на курортах появиться суперштамм коронавируса.