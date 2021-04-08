Эксперты оценили потери Zoom в случае отказа от госсектора в России

Убытки сервиса Zoom из-за незаключения и непродления лицензий на программу в госсекторе РФ могут составить от 100 млн рублей, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

В то же время специалисты отмечают, что если компания пойдет на подобное решение, то ее уход с российского корпоративного рынка видео-конференц-связи не будет заметен для пользователей: платную версию Zoom используют не так часто.

По мнению аналитиков, сервис, скорее всего, продолжит работу в дистанционном обучении в отечественных вузах.

— Отказ от использования платформы Zoom никак не повлияет на образовательный процесс в Высшей школе экономики. На сегодняшний день в НИУ ВШЭ доступен ряд альтернативных решений: Cisco Webex, Webinar и MS Teams, — выразил мнение руководитель пресс-службы ВШЭ Дмитрий Соколов.

Как сообщили изданию в американском офисе сервиса, руководство изучает вопрос о работе с госучреждениями и компаниями, но само не направляло каких-либо уведомлений российским пользователям.

По словам представителя компании Spirit (разработчик отечественного ВКС-сервиса и сервера VideoMost) Андрея Свириденко, упущенная выгода Zoom от незаключенных новых и непродленных старых лицензий в российском госсекторе может составить около $50 млн (порядка 3,8 млрд рублей по курсу на 7 апреля) ежегодно.

Однако некоторые эксперты с ним не согласны, утверждая, что потери Zoom будут гораздо меньше — не более 200 млн рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: БеZoomство: эксперты оценили потери сервиса при отказе от госсектора в РФ.