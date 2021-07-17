Эксперты на нашли загрязнения Старицы, административное дело закрыли

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Дело о загрязнении реки Старица в Солотче прекратили из-за отсутствия правонарушения. Об этом сообщили представители Экологического рязанского альянса.

Экологи получили официальный ответ от контролирующих органов. Аккредитованная лаборатория взяла пробы воды в речке 22 и 29 июня. Замеры не показали превышений ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения. Сама вода, по мнению проверяющих, визуально чистая, не пахнет, без посторонних примесей.

Канализационный коллектор в микрорайоне Солотча транспортирует стоки в канализационный коллектор МП «Водоканал, затем на очистные сооружения в Полянах. Об этом сообщила администрация Рязани. Протечек канализации на участке коллектора от Солотчи до Полян проверяющие не нашли. Также как и трубу, которая сбрасывает канализацию напрямую в Старицу.

В июне местные жители сообщили, что ассенизаторские машины регулярно сливают отходы в колодец ливневой канализации, который соединён трубой с рекой. В доказательство рязанцы предоставили фотографии.