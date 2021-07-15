Эксперты Автотеки выяснили, как жители ЦФО принимают решение о покупке автомобиля

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Результаты опроса, проведенного экспертами Автотеки в сотрудничестве с международной исследовательской компанией Ipsos, показали, на что обращает внимание покупатель из Центрального федерального округа при выборе и покупке автомобиля на вторичном рынке. Оказалось, что самыми важными параметрами помимо выгоды, являются чистота сделки и желание найти автомобиль с прозрачной историей владения и эксплуатации.

Эксперты Автотеки в сотрудничестве с международной исследовательской компанией Ipsos провели исследование привычек 2 000 покупателей и продавцов автомобилей. В результате опроса женщин и мужчин в возрасте от 20 до 55 лет, жителей городов с населением от 100 тыс., аналитики выяснили, где и как россияне покупают подержанные автомобили.

Причины покупки автомобиля

Согласно результатам опроса Автотеки автомобиль чаще всего покупался по личным причинам, среди которых изменение размера семьи, смена места работы, желание избежать общественного транспорта из-за пандемии — это отметили 36% опрошенных в ЦФО. Среди других причин покупки личного транспортного средства — замена предыдущего автомобиля, который устарел (25%), достиг порога по пробегу (21%), или же если автолюбителю просто понравился другой (23%). Отвечая на вопрос о причинах покупки автомобиля, 22% респондентов из ЦФО сослались на финансовые мотивы: например, упала цена на автомобиль, который хотели приобрести, или изменился размер доходов.

Если говорить об эмоциональной стороне принятия решения о покупке автомобиля, то здесь жители округа чаще всего отмечали возможность оптимально организовать свою жизнь (быстрее добраться, не ждать транспорт и т.д.) (63%). 60% опрошенных сообщили, что автомобиль дарит им удовольствие и чувство комфорта, а для 68% жителей ЦФО – это возможность проявить заботу о своей семье. 49% указали возможность встречаться или путешествовать вместе с друзьями. 47% в качестве причины также указали, что автомобиль позволяет им избежать стресса в общественном транспорте.

Выгода и прозрачность: на какие параметры обращают внимание жители ЦФО при покупке автомобиля

В первую очередь при покупке личного транспортного средства наиболее важны выгодность и чистота сделки. Так, например, 59% жителей ЦФО отметили, что они стремились найти наиболее выгодное предложение. На втором месте по важности – 48% – стояла чистота сделки, а 40% хотели найти автомобиль с прозрачной историей владения и эксплуатации. 16% опрошенных жителей ЦФО отметили, что хотели купить автомобиль максимально быстро, в короткие сроки.

Отвечая запросам покупателей на важность знания реальной истории автомобиля и стремясь обезопасить клиентов, Автотека объединила все имеющиеся на рынке данные: от страховых компаний, банков, госорганов, базы НБКИ, Audatex и многое другое. Сегодня к системе подключены уже более 2 000 дилерских центров и независимых станций технического обслуживания. В результате по автомобилю в продаже можно посмотреть не только такие базовые данные, как модификация и год выпуска, но и реальный пробег, расчеты страховых ремонтов и участие в аукционах битых автомобилей, узнать использовалась ли она в качестве такси (и если да, то где именно) или каршеринге, информацию о техосмотрах, о нахождении в залоге у кредитных организаций и многое другое. Сейчас в базе содержится более 10 млн VIN с уникальными данными, а сервисом пользуются более 2 млн человек.

В ходе исследования эксперты попросили также назвать топ-5 важнейших характеристик при выборе автомобиля. В результате на первый план вышли общие характеристики: надежность автомобиля (49%), технические характеристики (мощность двигателя) (37%), комфорт (37%), безопасность (39%). Важным критерием выбора автомобиля является также его стоимость: 65% опрошенных в ЦФО отметили значимость цены и 45% стоимость содержания автомобиля (расход, налоги, страховка, сервис и т.д.). Причем важность цены растет с возрастом: только 36% молодых покупателей отметили важность этого параметра в сравнении с 76% людей в возрасте старше 45 лет. 38% респондентов также придавали значение комфорту, а 31% дизайну.

Примечательно, что безопасностью автомобиля больше всего обеспокоены молодые женщины в возрасте 20-34 года: 48% представительниц женского пола в этом возрасте отметили важность этой характеристики против 39% в среднем по выборке, а на технические характеристики больше всего обращали внимание женщины 35-55 лет: 55% против 42% в среднем среди всех мужчин и женщин.

Есть ли разница при выборе автомобиля женщиной и мужчиной?

Исследование показало, что в целом по России женщины в возрасте от 20 до 34 лет значительно чаще покупают автомобиль по причине, связанной с изменениями в семье (брак, появление детей, развод и и.д.) (25% молодых женщин против 16% в среднем по всем опрошенным), а также что среди факторов выбора автомобиля женщины чаще называют стремление избежать стресса в общественном транспорте (59% женщины и 44% мужчины).

В результате опроса также выяснилось, что женщины приобретают относительно более возрастные автомобили: средний возраст приобретаемого автомобиля с пробегом женщиной составляет 9,4 лет, мужчиной — 7,7 лет.