Эксперт рассказал о четырех главных схемах мошенников

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Специалист отдела анализа защищенность центра противодействий кибератакам Лев Прокопьев рассказал о главных схемах, которые используют мошенники. Его слова приводит РИА «Новости».

Самые распространенный метод обмана — якобы звонок из банка. Мошенники звонят и представляются сотрудниками безопасности банка.

— Затем злоумышленники сообщают о подозрительных операциях, просят сообщить данные карты или добровольно перевести деньги. Иногда они устанавливают вредоносные программы на телефон пользователя, — рассказал Прокопьев.

По его словам, данные о людях мошенники берут из «слитых» или украденных баз данных клиентов банков. Для сокрытия следов преступления они используют IP-телефонию.

Эксперт предупреждает, если звонок кажется подозрительным, то лучше положить трубку и перезвонить по официальному номеру банка. Также нельзя сообщать код с обратной стороны карты, пароль из смс и другие данные.

Не менее популярным способом обмана является и рассылка по мессенджерам или электронной почте. Такие сообщения зачастую содержат вредоносные ПО или ссылки на поддельные сайты.

— Во время пандемии активизировались мошенники, которые сообщают о социальных выплатах. Якобы для их получения необходимо перейти по ссылке на сайт Госуслуг, — отметил специалист.

Лев Прокопьев предостерегает и от слишком «выгодной» покупки. Иногда мошенники создают специальные группы, где продают товары по низкой цене. Они объясняют это тем, что продукт пришел сразу со склада.

На эту же удочку попадаются некоторые люди и на сайте с частными объявлениями. Их просят внести предоплату, но товар не отправляют.

Мошенники активизировались и в сфере аренды квартир и помещений. Они могут предоставлять фотографию квартиры с паспортом, видео-тур и прочие доказательства. Однако на деле все это оказывается поддельным.

Прокопьев советует не вносить предоплату до подписания договора, а лучше предложить оформить сделку через нотариуса.