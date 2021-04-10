Эксперт рассказал, на каких шинах лучше не ездить

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, на каких шинах лучше не ездить. Все советы касаются летней резины. Об этом сообщает РИА «Новости».

К летней резине стоит предъявлять более строгие требования, ведь в теплое время года скорость движения автомобилей значительно выше. Для начала при смене резины необходимо тщательно осмотреть каждую покрышку.

— Резину перед установкой вы оцениваете визуально. Вы смотрите на наличие трещин, их видно снаружи невооруженным взглядом. Во-вторых, вы смотрите на остаток протектора. Если резина откровенно «лысая», то лучше ее не ставить, – предупредил эксперт.

Есть автомобили, у которых правая или левая часть покрышки съедена больше. От такой резины также лучше отказаться. При этом не стоит пытаться восстановить протектор.

— Покрышки не подлежат восстановлению. Если на них нарезают новые бороздки и углубляют таким образом протектор, то сильно ухудшается надежность покрышки. У нее может после малейшего удара о неровность дороги образоваться грыжа, или она может взорваться, – предостерег эксперт.

Если покрышка лысая, а на новую резину нет денег, то Шапарин рекомендует присмотреться к б/у. По его мнению, этот вариант намного лучше, нежели восстанавливать протекторы.

Однако перед покупкой также следует обратить внимание на состояние каждой покрышки: есть ли там повреждения, трещины.