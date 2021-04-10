6.7 C
Рязань
Суббота, 10 апреля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Эксперт рассказал, на каких шинах лучше не ездить

Елена Лобанова

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, на каких шинах лучше не ездить. Все советы касаются летней резины. Об этом сообщает РИА «Новости». 

К летней резине стоит предъявлять более строгие требования, ведь в теплое время года скорость движения автомобилей значительно выше. Для начала при смене резины необходимо тщательно осмотреть каждую покрышку. 

— Резину перед установкой вы оцениваете визуально. Вы смотрите на наличие трещин, их видно снаружи невооруженным взглядом. Во-вторых, вы смотрите на остаток протектора. Если резина откровенно «лысая», то лучше ее не ставить, – предупредил эксперт.

Есть автомобили, у которых правая или левая часть покрышки съедена больше. От такой резины также лучше отказаться. При этом не стоит пытаться восстановить протектор. 

— Покрышки не подлежат восстановлению. Если на них нарезают новые бороздки и углубляют таким образом протектор, то сильно ухудшается надежность покрышки. У нее может после малейшего удара о неровность дороги образоваться грыжа, или она может взорваться, – предостерег эксперт.

Если покрышка лысая, а на новую резину нет денег, то Шапарин рекомендует присмотреться к б/у. По его мнению, этот вариант намного лучше, нежели восстанавливать протекторы. 

Однако перед покупкой также следует обратить внимание на состояние каждой покрышки: есть ли там повреждения, трещины.

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать
spot_img

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]