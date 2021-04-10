Эксперт рассказал, на каких шинах лучше не ездить

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, на каких шинах лучше не ездить. Все советы касаются летней резины. Об этом сообщает РИА «Новости».
К летней резине стоит предъявлять более строгие требования, ведь в теплое время года скорость движения автомобилей значительно выше. Для начала при смене резины необходимо тщательно осмотреть каждую покрышку.
Есть автомобили, у которых правая или левая часть покрышки съедена больше. От такой резины также лучше отказаться. При этом не стоит пытаться восстановить протектор.
Если покрышка лысая, а на новую резину нет денег, то Шапарин рекомендует присмотреться к б/у. По его мнению, этот вариант намного лучше, нежели восстанавливать протекторы.
Однако перед покупкой также следует обратить внимание на состояние каждой покрышки: есть ли там повреждения, трещины.