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Среда, 5 мая, 2021
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Эксперт рассказал, что нельзя делать за рулём

7info7
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Чтобы не попасть в ДТП, водителю важно соблюдать ряд правил. О них Радио Sputnik рассказал автоэксперт Константин Крохмаль.

На возникновение аварийных ситуаций влияют разные факторы. Например, использование мобильного телефона, жвачка и беседы водителя с пассажирами. Попасть в ДТП можно во время перекуса за рулём.

Эксперт отметил, что из-за перекуса возникает огромное количество аварий. Водитель с набитым ртом, как правило, сильно отвлекается от дороги.

Что касается напитков, то стоит быть аккуратными и здесь. Например, если в пробке выпить кофе из стаканчика с крышкой, то ничего страшного не произойдет. Но лучше пить напиток через трубочку, чтобы не терять концентрацию.

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