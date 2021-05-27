Эксперт рассказал, чем нельзя хвастаться в соцсетях

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Некоторые посты в соцсетях могут заинтересовать преступников, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.

Никитин советует людям, у которых открытый аккаунт в соцсетях, фильтровать публикуемый контент. В частности, точно не стоит размещать фотографии билетов, посадочных талонов на самолёт. На них размещена информация, которая позволит войти в личный кабинет на сайте авиакомпании. Там злоумышленник может узнать паспортные данные, электронную почту, номер участника программы лояльности. Также преступники могут узнать время, когда вас не будет дома, и обокрасть квартиру.

Не стоит выкладывать в открытый доступ билеты на концерты. На них может быть указан QR-код, с помощью которого на мероприятие пройдёт другой человек. Доказать обман у вас не получится.

Стоит быть внимательным при публикации фотографий с геометками. Они помогают отследить ваши передвижения, что важно для воров, занимающихся квартирными кражами.

– Если вы делаете такие фотографии с геометками, это сильно упрощает злоумышленникам жизнь, – пояснил Сергей Никитин.

Людям, которым хочется делиться своей радостью от событий, эксперт советует завести аккаунт, доступный только доверенным друзьям.