Эксперт предсказал отказ Украины и Польши от претензий к СП-2 при новом правительстве ФРГ

Будущее правительство ФРГ убедит руководство Украины и Польши в том, что СП-2 — это польза для всех, и газопровод запустят по графику. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Регионального офиса для сотрудничества и мира в Европе фонда Фридриха Эберта Райнхард Крумм.

Он также отметил: СП-2 нужен не только Германии, но и всему Евросоюзу, поскольку ФРГ остается крупнейшей экономикой объединения, и от нее напрямую зависит экономика ЕС.

«Прямо сейчас мы видим, как ЕС и Германия нуждаются в газе. Германия — самая большая экономика Евросоюза. Поэтому «Северный поток-2» нужен не только ей, но и всему ЕС, для всей его экономики, — уточнил эксперт. — Вокруг этого, конечно, много политики. Но я думаю, что правительство, нынешнее правительство, да и следующее, сумеют переговорить с Украиной и Польшей, и убедить эти страны, что «Северный поток-2» — это польза для всех».

Украина 15 октября обратилась к Еврокомиссии с просьбой присоединиться в качестве третьей стороны к дебатам по сертификации «Северного потока-2». Тогда же польская компания PGNiG обратилась в адрес министерства экономики и энергетики ФРГ с просьбой отказаться СП-2 в сертификации из-за «рисков для безопасности поставок газа в ЕС».

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