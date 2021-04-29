Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова примет участие в праймериз «Единой России»

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Бывшая солистка российской поп-группы «Тату» Юлия Волкова подала документы для участия в праймериз «Единой России». Об этом сообщает ТАСС.

Волкова принесла документы лично в отделение партии в Ивановской области.

Участие в предварительном голосовании – обязательное условие отбора кандидатов на выборах в Госдуму от ЕР. Праймериз назначены на период с 24 по 30 мая, они пройдут во всех регионах страны.

По итогам предварительного голосования «Единая Россия» сформирует список кандидатов на выборах в Госдуму, намеченных на 19 сентября.