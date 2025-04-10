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Изображение от Freepik
Новости России

Екатеринбуржец, ворвавшийся с оружием в ломбард, увидел чудо на СВО

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Один из участков разбойного нападения на ювелирный магазин в Екатеринбурге ушел на СВО и рассказал E1.RU об увиденном там чуде.

Инцидент произошел 28 марта 2023 года. Тогда трое мужчин ворвались в ломбард на улице Технической, избили охранника и похитили ценности. Вскоре их задержали.

Собеседник издания пояснил, что на поле боя порой случается то, что необъяснимо с точки зрения логики.

«Человек, отчаявшись, скидывает бронежилет и идет по открытому полю несколько километров под жесточайшим обстрелом, а в него не попадает ни один снаряд и ни одна пуля. Самое настоящее чудо», — заявил боец.

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Екатеринбуржец подчеркнул, что начал верить в Бога.

Мужчина также отметил, что за время участия в боевых действиях спас человека, был ранен и представлен к награде.

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