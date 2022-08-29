Екатеринбуржцы пожаловались на червей в роллах из доставки

Супруги из Екатеринбурга пожаловались на червей в сете роллов, которые им доставила компания Fishka96, пишет E1.RU.

По словам горожан, они сделали заказ ночью, однако не съели все сразу. Утром они обнаружили на «Филадельфии» живность. При этом клиенты утверждают, что хранили роллы в холодильнике.

«В компании нам вернули деньги за заказ и на этом история закончилась, для компенсации попросили справку из больницы», – пояснил мужчина.

Представители Fishka96 отметили, что клиенты обратились с жалобой спустя полдня после доставки. Такой же заказ они оформляли ровно три дня назад.

«У нас такой ситуации быть просто не может. Рыбу завозят проверенные поставщики ежедневно, все документы, товарные накладные, сертификаты качества есть», – подчеркнули в компании.

В сервисе доставки уточнили, что сделали за этот день почти тысячу заказов, и никаких других жалоб не было. Возможно, заказ хранили неправильно, считают в Fishka96.