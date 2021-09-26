Екатеринбургский полицейский подозревается в изнасиловании 12-летней девочки

В Свердловской области полиция задержала двух подозреваемых в изнасиловии 12-летней девочки. Один из них — участковый полиции, другой — помощник машиниста, пишет ТАСС.

Сообщение об изнасиловании поступило в полицию 25 сентября от 12-летней школьницы, которая рассказала, что над ней надругались двое неизвестных.

В ходе расследования удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались 33-летний младший лейтенант полиции и 41-летний помощник машиниста. Уточняется, что второй имел судимости за разбой, кражу и убийство.

По предварительным данным, к участковому, у которого в день совершения преступления был выходной, пришёл приятель с 12-летней девочкой (он заманил её в дом обманным путём). Затем оба мужчины надругались над несовершеннолетней.

В полиции по факту изнасилования возбуждено уголовное дело. Обоим подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.