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Понедельник, 27 сентября, 2021
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Екатеринбургский полицейский подозревается в изнасиловании 12-летней девочки

Александр Ильин
Екатеринбургский полицейский подозревается в изнасиловании 12-летней девочки

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В Свердловской области полиция задержала двух подозреваемых в изнасиловии 12-летней девочки. Один из них — участковый полиции, другой — помощник машиниста, пишет ТАСС.

Сообщение об изнасиловании поступило в полицию 25 сентября от 12-летней школьницы, которая рассказала, что над ней надругались двое неизвестных. 

В ходе расследования удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались 33-летний младший лейтенант полиции и 41-летний помощник машиниста. Уточняется, что второй имел судимости за разбой, кражу и убийство. 

По предварительным данным, к участковому, у которого в день совершения преступления был выходной, пришёл приятель с 12-летней девочкой (он заманил её в дом обманным путём). Затем оба мужчины надругались над несовершеннолетней. 

В полиции по факту изнасилования возбуждено уголовное дело. Обоим подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

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