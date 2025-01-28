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Общество

Екатерина Мизулина прокомментировала атаку дронов на Рязань

Анастасия Мериакри

В Рязанской филармонии 28 января прошла встреча главы Лиги безопасного интернета с жителями города. Во время общения один из слушателей поинтересовался у Мизулиной, почему на просторах интернета не контролируется поиск террористов. Приводя в пример случаи, когда людей через мессенджеры призывают совершить террористические действия.

«Если при атаке на Рязань средства БПЛА запускают не из близлежащих районов, то как дроны преодолевают тысячу с лишним километров для достижения своей цели», — поинтересовался юноша.

Как оказалось, Екатерина Мизулина тоже задается этим вопросом.

«Не всегда эти устройства можно обнаружить силами ПВО, поэтому они долетают до наших крупных городов. В каждой конкретной ситуации должны разбираться правоохранительные органы. Смотреть, что и откуда прилетело», — ответила Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета подчеркнула, что наладилось сотрудничество с руководством Telegram. Если раньше платформа отказывала в предоставлении информации о преступниках, то теперь руководители настроены на сотрудничество.

«Надеюсь, что хотя бы по таким жестоким преступлениям или по подготовке к ним будет оперативный обмен информацией», — добавила Мизулина.

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© Информационное агентство 7info

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