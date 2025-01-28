Екатерина Мизулина прокомментировала атаку дронов на Рязань

В Рязанской филармонии 28 января прошла встреча главы Лиги безопасного интернета с жителями города. Во время общения один из слушателей поинтересовался у Мизулиной, почему на просторах интернета не контролируется поиск террористов. Приводя в пример случаи, когда людей через мессенджеры призывают совершить террористические действия.
Как оказалось, Екатерина Мизулина тоже задается этим вопросом.
Глава Лиги безопасного интернета подчеркнула, что наладилось сотрудничество с руководством Telegram. Если раньше платформа отказывала в предоставлении информации о преступниках, то теперь руководители настроены на сотрудничество.