Вторник, 21 февраля, 2023
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Единственный знак зодиака в марте ждут проблемы со здоровьем

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Астролог Екатерина Лемеза предупредила единственный знак зодиакального о больших проблемах со здоровьем, которые могут случиться с его представителями в марте 2023 года.

Речь идёт о Козерогах. В целом их ждёт достаточно удачный месяц. Перед ними откроются хорошие возможности по улучшению жилищных условий.

Но болезни не заставят себя долго ждать, считает специалист. Возрастает риск травмоопасных ситуаций и простуд.

Чтобы избежать простудных заболеваний, заранее следует укреплять свой иммунитет, заявила 5-tv Екатерина Лемеза.

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