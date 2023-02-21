Единственный знак зодиака в марте ждут проблемы со здоровьем

Астролог Екатерина Лемеза предупредила единственный знак зодиакального о больших проблемах со здоровьем, которые могут случиться с его представителями в марте 2023 года.

Речь идёт о Козерогах. В целом их ждёт достаточно удачный месяц. Перед ними откроются хорошие возможности по улучшению жилищных условий.

Но болезни не заставят себя долго ждать, считает специалист. Возрастает риск травмоопасных ситуаций и простуд.

Чтобы избежать простудных заболеваний, заранее следует укреплять свой иммунитет, заявила 5-tv Екатерина Лемеза.