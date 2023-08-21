Понедельник, 21 августа, 2023
На главнуюНовости РязаниВласть

«Единая Россия» приняла предвыборную программу регионального отделения партии

7info 2

Итоги работы по сбору предложений и наказов жителей города Рязани представил ректор РязГМУ, координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Роман Калинин.

Программа развития Рязани не может быть реализована без опоры на мнение горожан. Именно поэтому «Единая Россия» организовала сбор предложений в программный документ,

– подчеркнул он в начале своего выступления.

Роман Калинин рассказал, что на базе Штаба общественной поддержки прошел ряд тематических встреч с жителями, представителями экспертного сообщества, городских и региональных ведомств:

Удалось охватить все основные сферы жизни – здравоохранение, образование, поддержку участников специальной военной операции и их семей, патриотическое воспитание молодежи, спорт, благоустройство. Обсудили вопросы дорог и транспорта, поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, повышение качества жилищно-коммунальных услуг. О точечных проблемах рязанцы рассказывали в личных обращениях, в соцсетях и во время опросов на улицах города. Во многом они повторяют друг друга – людей по-прежнему очень волнуют вопросы качества дорог, освещения, вывоза мусора, благоустройства дворов и парков, доступности образования и медицинских услуг.

Как отметил Роман Калинин, программа получила широкое обсуждение на разных площадках и была тщательно проанализирована. Она включает в себя общеидеологическую часть и два основных блока. Первый блок отражает внимание непосредственно к самим гражданам – здесь предложены конкретные шаги по улучшению системы образования популяризации здорового образа жизни, поддержки участников СВО и их семей, старшего поколения, развитии добровольчества, повышению доступности здравоохранения.

Во втором блоке программы обозначены пути развития городской среды. Речь идет о качестве жилищно-коммунальных услуг, социальной догазификации, развитии дорожной сети и городского транспорта, вопросах экологии и благоустройства города.

Мы имеем проработанный документ, где обозначены задачи на ближайшие пять лет. Их предстоит реализовывать в условиях беспрецедентного внешнего политического и экономического давления на нашу страну. Однако важно продолжать реализацию народной программы, выполнять все обязательства, которые взяли на себя ранее. Каждый из нас заинтересован в том, чтобы Рязань была комфортной, благоустроенной, с развивающейся экономикой и современной инфраструктурой. Уверен, вместе с жителями города можно решить задачи любой сложности,

– заключил Роман Калинин.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

На брифинге в администрации Рязани рассказали о Музыкальном Кубке Губернатора Рязанской области «Поющий Косопуз 2023»

Хэдлайнером фестиваля станет чемпион Высшей лиги КВН 2022 команда «Доктор Хаус» из Белоруссии.

Павел Малков провел рабочую встречу с депутатом госдумы Андреем Макаровым

21 августа губернатор Рязанской области Павел Малков провел рабочую встречу с председателем комитета госдумы по бюджету и налогам и депутатом госдумы от Рязанской области Андреем Макаровым.

Рязанский облсуд оставил Елену Паненкову под домашним арестом

Бывший главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» Елена Паненкова обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.5 ст. 290

Представлена полная программа Дня города Рязани 2023

В Рязани празднование Дня города в этом году пройдет с 25 по 27 августа.

Ветеран Великой Отечественной войны и Московской железной дороги Александра Тимошина отметила 101-летие

19 августа ветерану исполнился 101 год.

Первым замминистра здравоохранения Рязанской области стал Михаил Тропынин

С 21 августа первым заместителем министра здравоохранения региона стал Михаил Тропынин.

Участница шоу «Пацанки»: погибшую в Рязани Юлию Михайлову избили в день смерти

Захарова рассказала, что на Юле во время драки сидела девушка, пинала её.

Астролог Володина намекнула на череду трагедий в ближайшее время

Оппозиция Марса и Нептуна предвещает жуткие происшествия!

Минобороны РФ показало уничтожение бронетранспортера ВСУ вертолётом Ка-52

Министерство обороны России опубликовало видео работы экипажа вертолёта Ка-52 на Южно-Донецком направлении.

Рязанки завоевали медали всероссийских соревнований по спортивному ориентированию

Две рязанские спортсменки стали победителями всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Ситцевый путь».

Пресс-служба РНПК прокомментировала хищение нефтепродуктов с предприятия

В отношении задержанных, большая часть которых состоит из сотрудников подрядных организаций, возбуждено уголовное дело.

ТРЦ «М5 Молл» проведет Школу хорошего настроения

27 августа в ТРЦ «М5 Молл» ждут всех, кто хочет провести последнее воскресенье уходящего лета нескучно и по-доброму. Для ярких впечатлений в этот день будет работать Школа хорошего настроения.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации