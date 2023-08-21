«Единая Россия» приняла предвыборную программу регионального отделения партии

Итоги работы по сбору предложений и наказов жителей города Рязани представил ректор РязГМУ, координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Роман Калинин.
Роман Калинин рассказал, что на базе Штаба общественной поддержки прошел ряд тематических встреч с жителями, представителями экспертного сообщества, городских и региональных ведомств:
Как отметил Роман Калинин, программа получила широкое обсуждение на разных площадках и была тщательно проанализирована. Она включает в себя общеидеологическую часть и два основных блока. Первый блок отражает внимание непосредственно к самим гражданам – здесь предложены конкретные шаги по улучшению системы образования популяризации здорового образа жизни, поддержки участников СВО и их семей, старшего поколения, развитии добровольчества, повышению доступности здравоохранения.
Во втором блоке программы обозначены пути развития городской среды. Речь идет о качестве жилищно-коммунальных услуг, социальной догазификации, развитии дорожной сети и городского транспорта, вопросах экологии и благоустройства города.