Среда, 6 ноября, 2024
На главнуюНовости кино и телевидения

Джиган расскажет о своей зависимости в новом выпуске реалити «Большое переселение» на ТНТ

Дата публикации

Алексей Самохин
Джиган, фото: ТНТ

В новом выпуске шоу «Большое переселение» (16+), которое выходит на телеканале ТНТ и платформе VK Видео, Джиган расскажет о личном. Рэпер вспомнит, как употреблял запрещенные вещества и чуть не разрушил свою семью. Откровения Джигана начнутся после предложения соседа по деревне «согреться горячительным». 

«Я никогда не пил, не курил и ничего не употреблял. Но в моменте я попробовал. Проблемы в нашей семье случились тогда, когда у меня сорвало кукушку от количества. То есть это не как зависимость, а эффект. Потом меня отправили лечиться.  И все, вылечился! И понимаю, что мне уже это не интересно, я это прошёл, я могу это контролировать», — выскажется Джиган

«Это болезнь, человек не отдает отчета в том, что он делает, и получается, что ты за него отвечаешь, потому что ты остаешься в своем нормальном сознании, а он просто витает где-то в непонятно каких вселенных. Помочь преодолеть физические трудности, это одно. А дальше уже нужно наблюдать и смотреть, сделал ли человек выводы», — прокомментирует непростой период Оксана Самойлова.

Новости рубрики
Акценты

Михаил Богдасаров: Сериал «Гудбай» я бы показал жителям США. Они удивятся нашей смелости!

Корреспондент 7info пообщался с артистом о его новой роли в проекте и, конечно, о любви к нашей прекрасной стране.
Новости кино и телевидения

Тина Канделаки прокомментировала любовные приключения Natan’а на шоу «Звёзды в джунглях»

Самое большое внимание приковано к рэперу Natan’у, который, будучи женатым мужчиной, закрутил на проекте роман с Лерчек.
Новости кино и телевидения

Канделаки предложила Петросяну стать постоянным резидентом Comedy Club

Звезда «Аншлага» и «Кривого зеркала» примет участие в специальном выпуске.