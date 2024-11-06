Джиган расскажет о своей зависимости в новом выпуске реалити «Большое переселение» на ТНТ

В новом выпуске шоу «Большое переселение» (16+), которое выходит на телеканале ТНТ и платформе VK Видео, Джиган расскажет о личном. Рэпер вспомнит, как употреблял запрещенные вещества и чуть не разрушил свою семью. Откровения Джигана начнутся после предложения соседа по деревне «согреться горячительным».

«Я никогда не пил, не курил и ничего не употреблял. Но в моменте я попробовал. Проблемы в нашей семье случились тогда, когда у меня сорвало кукушку от количества. То есть это не как зависимость, а эффект. Потом меня отправили лечиться. И все, вылечился! И понимаю, что мне уже это не интересно, я это прошёл, я могу это контролировать», — выскажется Джиган.

«Это болезнь, человек не отдает отчета в том, что он делает, и получается, что ты за него отвечаешь, потому что ты остаешься в своем нормальном сознании, а он просто витает где-то в непонятно каких вселенных. Помочь преодолеть физические трудности, это одно. А дальше уже нужно наблюдать и смотреть, сделал ли человек выводы», — прокомментирует непростой период Оксана Самойлова.