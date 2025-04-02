Дыра в полу: рязанские маршрутки продолжают удивлять пассажиров

Состояние маршруток в Рязани продолжает удивлять пассажиров. Очередной пост об общественном транспорте появился в телеграм-канале «Рязань».

Пользователь соцсети обнаружил дыру в полу микроавтобуса.

— Вчера в 11:04 ехали на 47-й маршрутке, а там вот такая дыра в полу, люка просто нет, кто-нибудь провалится, намотает ногу и оторвет, — пишет автор поста.

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Такие сообщения появляются в соцсетях с завидной регулярностью. В частности, ранее жительница Рязани пожаловалась на водителя маршрутки № 75. Поездку с ним рязанка назвала экстремальной. Водитель «пролетал лежачих полицейских», а деньги, переданные ему за проезд, улетели в окно в сторону другого автобуса.