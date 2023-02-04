Здоровый и комфортный сон — одна из важных составляющих высокого качества жизни. Многие из нас в суете дней не задумываются о значении этого вида отдыха. На самом деле из-за хронического недосыпания организм изнашивается гораздо быстрее, человек утрачивает бодрость, созидательную энергию. О том, какие существуют доступные способы улучшить сон, пойдет речь в этом небольшом обзоре.

Спору нет, лучше спать в уютных условиях, на широкой кровати, на любимой подушке, под тёплым одеялом и на удобном матрасе. Рекомендации по выбору этих атрибутов личного комфорта вам дадут в любом специализированном магазине или в соответствующем отделе гипермаркета. Выбор уютной постели будет зависеть как от денег, так и от индивидуальных особенностей покупателя. Но есть рекомендации, которые не потребуют серьёзных финансовых затрат, но помогут побыстрее забыть о проблемах со сном.

Спальная атмосфера

По возможности, постарайтесь определить своё идеальное время для засыпания и пробуждения. В свободное время проводите эксперименты — ложитесь спать и просыпайтесь в разное время, тщательно следите за своим самочувствием. Так вы сможете подобрать идеальное время для полноценного отдыха.

Раньше считалось, что в холодном помещении спится лучше, однако это не подтвердилось. Конечно, перед сном следует основательно проветрить комнату, но оптимальной температурой считается плюс 18-22 градуса.

Уберите из спальни ковры и другие вещи, которые накапливают пыль. Нежелательно в том месте, где вы спите, устраивать библиотеку или выращивать растения. Регулярно проводите в спальне влажную уборку. Не пользуйтесь перед сном гаджетами, которые обладают яркой подсветкой; по мере приближения времени для сна уменьшайте яркость освещения в комнате.

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Не бойтесь бессонницы. Многие из тех, кто страдает бессонницей, укладываясь в постель, испытывают навязчивый страх перед потерей сна. Бессонница особенно страшит накануне важных событий. На самом деле одна бессонная ночь, как правило, не влияет на выполнение коротких задач, таких как переговоры, лекции, экзамены или спортивные соревнования. Только при монотонной или очень опасной работе следует беспокоиться об ухудшении своих способностей на следующий день.

Если вы регулярно занимайтесь физическими упражнениями, следует прекратить их минимум за 90 минут до сна.

Вкус спокойной ночи

Постарайтесь принимать кофеин, кофеиносодержащие продукты (в том числе зелёный чай) не позднее чем за 6 — 8 часов до сна.

Избегайте приёма пищи позже чем за 2 — 3 часа до сна. Старайтесь не употреблять за ужином продуктов, которые вызывают газообразование (орехи, бобовые или сырые овощи). Также не стоит ложиться спать голодным. Съешьте лёгкую закуску (банан или яблоко).

Прекращение курения может значительно улучшить сон. По крайней мере, постарайтесь не курить за 2 часа до сна.

Соблюдайте умеренность в потреблении спиртных напитков. Малые дозы алкоголя (50 г водки или 1 бокал вина) оказывают неплохое успокаивающее действие, однако увеличение дозы до 150-200 г крепкого алкоголя может существенно уменьшить длительность глубоких стадий сна и обусловить прерывистый, неосвежающий сон.

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Перед отходом ко сну регулярно выполняйте действия, направленные на психическое и физическое расслабление. Это могут быть тёплая ванна для уменьшения физического напряжения, упражнения по самовнушению, чтение занимательной книги или прослушивание спокойной музыки для психического расслабления. Какой бы метод вы ни избрали, соблюдайте этот ритуал каждый вечер, пока он не войдёт в привычку.

Помните, что качество ночного сна очень часто определяет ваш настрой на следующий или сразу на несколько дней. От него зависит уровень продуктивности, доброжелательности, а порой и способность принимать успешные решения.