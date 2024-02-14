Двухлетняя девочка попала в больницу, подышав над картошкой

В Колпино Ленинградской области 2-летняя девочка попала в больницу, подышав над картошкой, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, у малышки диагностированы термические ожоги лица. Скорая забрала юную пациентку из квартиры на улице Танкистов в состоянии средней тяжести.

Врачи диагностировали ожоги первой и второй степени. Вероятно, у младенца также обожжены и дыхательные пути.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Дышать над картошкой – это народное средство, которое используется для лечения простудных заболеваний, таких как насморк, кашель, ларингит, фарингит.