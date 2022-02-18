Двух рязанских подростков приговорили к тюремному сроку за мошенничество в интернете

В Рязани суд вынес приговор двум подросткам 2001 и 2003 года рождения за кражи, совершенные с банковских счетов граждан, сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.

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Установлено, что с августа по декабрь 2020 года подросток и его совершеннолетний знакомый искали в интернете объявления о продаже различного имущества, после чего под видом покупателей созванивались с продавцами.

Общаясь с ними, юноши обманным путем получали доступ к банковским счетам граждан. Общая сумма похищенных денег составила более 200 тысяч рублей.

Приговором суда им назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года каждому.