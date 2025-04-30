Двух мигрантов осудят в Рязани за махинации в банковскими картами

В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении двух граждан стран Средней Азии, 20 и 19 лет, обвиняемых в использовании поддельных документов с целью незаконного получения банковских карт.

Следователь следственного отдела ОМВД России по Московскому району города Рязани окончил предварительное расследование уголовного дела. По версии следствия, в начале осени 2024 года обвиняемые, имея временную регистрацию в Москве и Подмосковье, нашли в интернете объявление с предложением «лёгкого заработка».

Молодые люди согласились участвовать в оформлении большого количества банковских карт на вымышленных лиц за денежное вознаграждение. Эти карты впоследствии передавались третьим лицам. Как известно, так называемые «дропперские» карты часто используются в противоправных финансовых схемах, в том числе в дистанционном мошенничестве.

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Согласно договорённости, обвиняемые передали сообщникам свои фотографии и вскоре через курьера получили 60 комплектов фальшивых документов: идентификационные карты иностранных граждан, миграционные карты и бланки временной регистрации — все оформлены на вымышленные имена.

В октябре 2024 года, по указанию куратора, злоумышленники прибыли в Рязань на арендованном автомобиле. В отделении банка на улице Крупской они одновременно подали поддельные документы и заявления на открытие счетов и получение моментальных платёжных карт. Сотрудники банка усомнились в подлинности документов и сообщили в полицию.

На место оперативно прибыли сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Рязанской области и ОМВД России по Московскому району. Злоумышленники были задержаны, а все 60 комплектов поддельных документов изъяты.

Следственным отделом в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.