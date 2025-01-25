Двух мигрантов арестовали за 18-дневный секс с 15-летней девочкой в Петербурге

В Санкт-Петербурге за секс с 15-летней девочкой задержаны двое приезжих из Узбекистана, сообщает «Фонтанка».

По данным СМИ, молодых людей 21 года и 23 лет задержали неподалёку от станции метро «Лиговский проспект» в ночь на пятницу. По решению суда оба взяты под стражу за половое сношение с лицом, которому не исполнилось 16 лет.

Сообщается, что мигранты приехали в город на заработки и жили в хостеле на улице Декабристов. Там же жила их соотечественница. Выяснилось, что девушка занималась сексом по очереди с подозреваемыми и 20-летним приезжим, которого сейчас ищут правоохранители. «Секс-марафон» длился 18 дней, юная иностранка участвовала в нем добровольно. Правда, по окончании попала в психбольницу после угроз покончить с собой.

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Позже выяснилась ещё одна шокирующая деталь. Не исключено, что половых партнёров у девочки было не три, а четыре. Личность четвёртого устанавливают сотрудники правоохранительных органов.