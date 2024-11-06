Дворы-колодцы, классические парадные и запутанные преступления – НТВ приступил к съёмкам детектива «Васька»

Телеканал НТВ приступил к съёмкам детектива «Васька» (16+). В центре сюжета сериала – житель Васильевского острова, бывший подводник, жесткий и принципиальный опер Александр Петрович Емелин, а также полковник Василий Иванович Емельянов, которого перевели на «Ваську» из уголовного розыска Центрального района.

«Васька» – так любя называют Васильевский остров Санкт-Петербурга. Дома прошлых столетий соседствуют с новостройками, модные бутики – с архаичными блошиными рынками, в этом уникальном месте живут уникальные люди. Один из них – полковник Александр Петрович Емелин (Александр Барановский), начальник уголовного розыска Василеостровского района, исполняющий обязанности главы всего отдела полиции. После очередной удачной операции по поимке негодяев, Емелин узнаёт от товарища, что в Главном Управлении подписан приказ, и он встанет во главе отдела без приставки «и.о.». По такому случаю Емелин собирает коллег из уголовного розыска в ресторане, но его ждет глубокое разочарование.

Александр Барановский, исполнитель роли полковника Емелина: «Александр Петрович Емелин – подводник, а бывших подводников не бывает. Это уже его характеристика. Он точен, ответственен, любит порядок, но иногда с некоторым перекосом в глазах окружающих. Дисциплина – его рабочий инструмент, а своей команде Емелин даёт уверенность и конкретику, требуя того же взамен. Часть качеств полковника Емелина я бы хотел присвоить себе лично. Так что буду расти вместе с ним! Думаю, что этот сериал будет пользоваться популярностью у зрителей. Во-первых, «Васька» – это детектив. А хороший детектив не может не зацепить, даже если вы любитель разбитных комедий. Во-вторых, и атмосфера, и фасад, и герои этой истории максимально приближены к сегодняшним реалиям. Многим интересно видеть себя на экране без сказочного эффекта кино. И в-третьих, ключевое слово этого проекта – справедливость, а нам всем её ой как хочется найти. Так что будем искать вместе!»

Начальство Емелина принимает неожиданное решение: на место начальника отдела полиции назначен полковник Василий Иванович Емельянов (Роман Грибков). Очевидно, товарищ в главке перепутал фамилии и выдал Емелину желаемое за действительное. Емельянов переведён на «Ваську» из уголовного розыска Центрального района, а до этого служил в Ярославле. Емелин воспринимает варяга в штыки. Масла в огонь добавляет тот факт, что Емельянов, будучи опером со стажем, берет уголовный розыск «Васьки» под жесткий контроль: выезжает на места преступлений, принимает участие в оперативной работе. Емелин, в свою очередь, жестко пытается оградить свою опергруппу от вмешательства извне. В отделе зреет конфликт, что незамедлительно сказывается на рабочем процессе. Однако каждый раз полковникам удается найти общий язык. Каждый из них – матерый профи и готов стоять за справедливость до конца.

Фото: НТВ

Роман Грибков, исполнитель роли полковника Емельянова: «Емельянов – приезжий, по сюжету он приехал из Ярославля и поначалу чувствует себя не в своей тарелке на новом месте, питерские ребята над ним все время подтрунивают, шутят, что «костромской лапоть понаехал». В первых сериях мы знакомимся с этим персонажем, сценарий построен так, что мы не до конца понимаем, хороший он или плохой. Но постепенно этот человек завоёвывает доверие своих сослуживцев: он держит слово, он достаточно тактичный и в то же время жёсткий. Емельянов не карьерист, он очень щепетильно и ответственно относится к своему делу. Кроме того, он сам из оперов, то есть мой герой соображает в розыскном деле, такой трудяга-работяга. Он не любит панибратство, но в то же время обладает чувством юмора. Сочетание такта, смелости, ответственности и быстроты мышления помогает ему влиться в коллектив».

Генрих Кен, режиссёр-постановщик: «Это сериал о справедливости и простых русских мужиках в полицейской форме, которые спасают мир. Главные герои преданы своей профессии, они никогда не берут взяток, не рефлексируют по выдуманному поводу. Прежде всего они – живые люди, у каждого есть реальный прототип. В процессе съемок каждый актёр настолько вживается в персонажа, что личные качества артиста перенимает экранный образ. Среди главных героев «Васьки» только два человека полицейские по призванию: Александр Емельянов в исполнении Романа Грибкова и Александр Емелин, которого играет Александр Барановский. Остальные мужские персонажи оказались в полиции по воле случая: кто-то уволился из ВМФ, кто-то – спецназовец российской армии в прошлом, а кто-то – исключительно гражданский человек по своей сути. Все герои будут трансформироваться по ходу сериала, за чем будет невероятно интересно наблюдать».

Съёмки сериала пройдут в Санкт-Петербурге. Основным местом действия станет Василеостровский район с его знаменитыми дворами-колодцами и классическими петербургскими парадными.

«К Санкт-Петербургу, в котором и происходит действие сериала, я на «вы». У меня здесь всё сложилось, всё получилось, я смог прожить много жизней в разных ипостасях, встретил много потрясающе интересных людей. Конечно, я ни на секунду не забываю свой родной город, поэтому не позволяю себе фамильярность в отношении Санкт-Петербурга. «Васька» – это сленг, и сам я смог произнести его вслух только после начала проекта. И не просто произнести, а влюбиться в Васильевский остров. Часто гуляю по нему пешком, чтобы почувствовать его привкус и достоверно передать мироощущение своих персонажей», – рассказал Генрих Кен.

«Питер – это моё место силы, это покой. Это знакомый, уютный, родной город! Как говорится, каждый кулик своё болото хвалит, я своё питерское болото хвалю! Кстати, больше половины актёрского ансамбля нашего сериала мне знакома, потому что это в основном питерские актёры! Мы друг друга ценим и любим работать вместе! Всегда очень важно, чтобы команда была слаженная, как в футболе и в хоккее, так и в сериале!» – поделился Роман Грибков.