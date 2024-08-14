Среда, 14 августа, 2024

Двое туристов упали со скалы, спасаясь от медведя

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото: freepik.com/

Трагический инцидент, произошедший в Баргузинском районе Республики Бурятия, унес жизнь одного человека. Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно данным правоохранительных органов, двое туристов, находясь на лодке в бухте Чивыркуйского залива озера Байкал, подверглись нападению медведя, вышедшего из лесного массива. В попытке скрыться от хищника мужчины попытались подняться на скалистый берег, но в процессе сорвались вниз. В результате один из них скончался на месте, второй получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Для выяснения обстоятельств трагедии на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Проводятся детальный осмотр, опросы очевидцев и свидетелей.

По результатам проводимой проверки будет принято обоснованное процессуальное решение, сообщили в республиканском Следственном управлении Следственного комитета.

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