Понедельник, 16 сентября, 2024

Двое суток ареста получил касимовец за отказ снять тонировку со стекол автомобиля

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.ru/avtoclub62

В Касимове местный житель получил двое суток ареста за отказ снять тонировку со стекол автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Рязанской области.

31-летний житель Касимова установил на передние стекла «Лады Приора» тонировку, которая не соответствует установленным требованиям. Сотрудник полиции потребовал тонировку снять, однако спустя время выяснилось, что водитель не сделал этого.

В отношении касимовца составили протокол по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов внутренних дел), материал был передан в суд.

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