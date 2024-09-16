Двое суток ареста получил касимовец за отказ снять тонировку со стекол автомобиля

В Касимове местный житель получил двое суток ареста за отказ снять тонировку со стекол автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Рязанской области.

31-летний житель Касимова установил на передние стекла «Лады Приора» тонировку, которая не соответствует установленным требованиям. Сотрудник полиции потребовал тонировку снять, однако спустя время выяснилось, что водитель не сделал этого.

В отношении касимовца составили протокол по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов внутренних дел), материал был передан в суд.