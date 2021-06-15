Двое россиян получили ранения в Абхазии в результате стрельбы в кафе

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Двое россиян получили ранения во время стрельбы в кафе в Абхазии. Инцидент произошёл ночью на вторник, сообщает РЕН ТВ.

Нападение произошло в ресторане «Апсны» на территории пансионата «Самшитовая роща».

В МВД Абхазии уточнили, что стрельбу открыл местный житель. Причиной этому стала ссора с отдыхающими. Стрелял мужчина из пистолета неустановленного образца. Один из пострадавших получил три огнестрельных ранения в область левой стопы и колен обеих ног. Второму стрелок нанёс шесть огнестрельных ранений в область левой ноги и таза.

Пострадавших россиян доставили сначала в местные больницы. Затем их вывезли на территорию РФ, где госпитализировали.

Подозреваемый в нападении ранее неоднократно привлекался за различные правонарушения. Его взяли под стражу, он находится в больнице.