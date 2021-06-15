25.1 C
Рязань
Вторник, 15 июня, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Двое россиян получили ранения в Абхазии в результате стрельбы в кафе

7info7
- Advertisement -

Двое россиян получили ранения во время стрельбы в кафе в Абхазии. Инцидент произошёл ночью на вторник, сообщает РЕН ТВ.

Нападение произошло в ресторане «Апсны» на территории пансионата «Самшитовая роща».

В МВД Абхазии уточнили, что стрельбу открыл местный житель. Причиной этому стала ссора с отдыхающими. Стрелял мужчина из пистолета неустановленного образца. Один из пострадавших получил три огнестрельных ранения в область левой стопы и колен обеих ног. Второму стрелок нанёс шесть огнестрельных ранений в область левой ноги и таза.

Пострадавших россиян доставили сначала в местные больницы. Затем их вывезли на территорию РФ, где госпитализировали.

Подозреваемый в нападении ранее неоднократно привлекался за различные правонарушения. Его взяли под стражу, он находится в больнице.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,267ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]