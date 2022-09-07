Двое рабочих пытались вывезти с Байконура свыше 2 тонн чермета

На космодроме Байконур задержаны двое рабочих, пытавшихся вывезти больше 2 тонн чёрного металла, собранного на одной из площадок.

Как пишет Telegram канал Осторожно, новости, 6 сентября МАЗ, в котором находились водитель и разнорабочий предприятия «Прогресс», остановили полицейские. Мужчины 64 и 38 лет пытались вывезти за пределы космодрома свыше 2 тонн чёрного металла.

Злоумышленники задержаны, груз изъят. Выяснилось, что чермет находился на утилизации и ожидал своей участи. Местные рабочие решили его вывезти и продать.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Официальных комментариев пока нет.