Среда, 7 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Двое рабочих пытались вывезти с Байконура свыше 2 тонн чермета

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Photo by form PxHere

На космодроме Байконур задержаны двое рабочих, пытавшихся вывезти больше 2 тонн чёрного металла, собранного на одной из площадок.

Как пишет Telegram канал Осторожно, новости, 6 сентября МАЗ, в котором находились водитель и разнорабочий предприятия «Прогресс», остановили полицейские. Мужчины 64 и 38 лет пытались вывезти за пределы космодрома свыше 2 тонн чёрного металла.

Злоумышленники задержаны, груз изъят. Выяснилось, что чермет находился на утилизации и ожидал своей участи. Местные рабочие решили его вывезти и продать.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Официальных комментариев пока нет.

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