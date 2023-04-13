Двое пьяных рязанцев избили и зарезали своего знакомого

Двух рязанцев обвиняют в убийстве, совершённом группой лиц. Подробности привели в СУ СКР по Рязанской области.

Обвинение жителям областного центра 1988 и 2004 годов рождения предъявил Московский МСО Рязани.

Как выяснили следователи, 3 апреля 2023 года возле одного из домов по улице Радищева у обвиняемых на фоне алкогольного опьянения возник конфликт со знакомым. Они нанесли потерпевшему множество ударов ножом и фрагментом разбитой стеклянной бутылки в грудную клетку, а также множество ударов ногами по туловищу и голове.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, но несмотря на это он скончался в тот же день.

Преступление удалось раскрыть по горячим следам. Сотрудники Управления МВД по региону задержали лиц, причастных к его совершению. По ходатайству следователя обвиняемых заключили под стражу.

По делу назначены необходимые экспертизы, проводятся процессуальные действия для сбора и закрепления доказательств.