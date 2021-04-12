Движение по мосту через Трубеж в Рязани восстановлено

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В Рязани восстановили движение на мосту через реку Трубеж. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

Спустя несколько часов после массовой аварии автомобили могут двигаться в обоих направлениях.

Напомним, жесткая авария произошла 12 апреля на мосту через Трубеж. На записи с камер видно, что маршрутка №98 протаранила сразу несколько машин. Очевидцы рассказали, что водителю стало плохо. Одиз из пострадавших поблагодарил случайного пассажира за спасение целого автобуса.

Согласно информации регионального УМВД, в аварии пострадали 9 человек. По факту произошедшего прокуратура проведет проверку.