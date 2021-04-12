Момент ДТП на мосту через Трубеж попал на видео

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Появилось видео момента массового ДТП в Рязани.
На мосту через Трубеж маршрутка врезалась в едущие впереди машины. Предположительно, водителю автобуса стало плохо.
Появилось видео момента массового ДТП в Рязани.
На мосту через Трубеж маршрутка врезалась в едущие впереди машины. Предположительно, водителю автобуса стало плохо.
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